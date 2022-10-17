وفد «التنسيقية» يلتقي محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، والوفد المرافق له، اليوم، بمقر التنسيقية.

وفي بداية اللقاء، رحب وفد التنسيقية بحرص مستشار الرئيس الفلسطيني، علي لقاء أعضاء التنسيقية، والتعرف علي تجربتهم السياسية عن قرب.

الاحتلال الإسرائيلي خطر حقيقي علي الأمة العربية

وأكد الهباش، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد محتل للأراضي الفلسطينية، وإنما خطر حقيقي علي الأمة العربية ودول الشرق الأوسط.

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني، بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة الفلسطينية وتوحيد جهود كافة الفصائل من أجل إنهاء الانقسام والاحتلال.

وشدد الهباش، علي ضرورة استمرار الدول العربية في دعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية .

نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيتهم محل فخر

ووصف وفد التنسيقية القضية الفلسطينية بالمركزية والمحورية لمصر، في كافة المحافل واللقاءات الدولية، وأن نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيتهم محل فخر واعتزاز مصري .

وأهدى محمد نبيل، عضو التنسيقية، درع التنسيقية، للمستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية.

وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يضم كلا من، محمود القط، احمد مقلد ، محمد عبدالعزيز ، طارق الخولي، رامي جلال.

ومن أعضاء التنسيقية، شيرين خالد، احمد موسي، حازم هلال، حسام رافت، محمد نبيل، ماهر الفضالي.