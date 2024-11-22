إصابة طفلة وشقيقها صدمتهما سيارة أثناء عبور نهر الطريق في الهرم

أصيبت طفلة وشقيقها بعدما صدمتهما سيارة في أثناء عبورهما نهر الطريق بحي الهرم في محافظة الجيزة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول «دينا . ر» 7 أعوام، مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقها «سيد» 10 أعوام، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بدائرة قسم الهرم.

على الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم والنقيب أحمد عباده معاون المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة تحت الطلب تابعة لجمعية مشهرة قيادة «رمضان . ع» 60 عاما، سائق، اصطدم بالطفلين في أثناء عبورهما نهر الطريق، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.