أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-11-2024 في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية التعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ تراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها والباذنجان البلدي من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 13 إلى 15 جنيها والملوخية من 10 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، كما يلي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و 7 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس بين 10 و 18 جنيها

- يتراوح سعر البصل بين 10 و 13 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و 11 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 و7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 13 و15 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية بين 10 و12 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 7 بين و11 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و15 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا بين 3 و8 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم بين 55 و85 جنيها

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر بين 3 و6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:

- سعر التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.

- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.

- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.

- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.

- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.

- البرقوق بين 31 و40 جنيها.

- العنب بين 10 و12 جنيها.