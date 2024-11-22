أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-11-2024 في سوق الجملة بـ6 أكتوبر
كتب:
سلامة عامر
09:40 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
اسعار الخضروات والفاكهه ارشيفية
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية التعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ تراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها والباذنجان البلدي من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 13 إلى 15 جنيها والملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضراوات اليوم
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، كما يلي:
- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و 7 جنيهات
- يتراوح سعر البطاطس بين 10 و 18 جنيها
- يتراوح سعر البصل بين 10 و 13 جنيها
- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و 11 جنيها
- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات
- يتراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها
- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 و7 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 13 و15 جنيها
- يتراوح سعر الملوخية بين 10 و12 جنيها
- يتراوح سعر الخيار بلدي 7 بين و11 جنيها
- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و15 جنيها
- يتراوح سعر البطاطا بين 3 و8 جنيهات
- يتراوح سعر الثوم بين 55 و85 جنيها
- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات
- يتراوح سعر البنجر بين 3 و6 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم
وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:
- سعر التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.
- سعر كيلو الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.
- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.
- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.
- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.
- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.
- البرقوق بين 31 و40 جنيها.
- العنب بين 10 و12 جنيها.