أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، أسعار الخضر والفاكهة للجملة، فضلا عن السعر الاسترشادي للتجزئة بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، تزامنًا مع توافر المعروض من كافة الأصناف وهدوء حركة البيع والشراء.

أسعار الخضار في سوق الجملة

جاء ذلك وسط اهتمام حكومي بمتابعة أسعار السلع وفرض رقابة محكمة على كافة الأسواق لحماية المستهلك، وكشفت محافظة الجيزة أن السعر الاسترشادي والجملة للخضر سجل ما يلي:

- سعر الجملة للطماطم تراوح ما بين 3 و6 جنيهات فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الجملة للبصل بأنواعه تراوح بين 3.50 و5.50 جنيه فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و7 جنيهات.

- سعر الجملة للكوسة تراوح بين 5.50 و9.50 جنيه فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و11 جنيه.

- سعر الجملة للفلفل الرومي تراوح بين 4 و9 جنيهات فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 6 و11 جنيها.

- سعر الجملة للبادنجان الأبيض تراوح بين 5 و7.50 جنيه فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و9.50 جنيه.

- سعر الجملة للقلقاس تراوح ما بين 4 و5.50 جنيه، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5.50 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة بسوق الجملة في 6 اكتوبر كالتالي

- سعر الجملة للبرتقال أبو سرة تراوح بين 4 و6 جنيهات فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 6 و8 جنيهات.

- سعر الجملة لليوسفي البلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و10 جنيهات.

- سعر الجملة للكنتالوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و11 جنيها.

- سعر الجملة للفراولة يتراوح بين 6 و12 جنية والاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و14 جنيها.

- سعر الجملة للموز البلدي والصعيدي يتراوح ما بين 9 و11 جنيها، والاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 11 و13 جنيها.