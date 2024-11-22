خبير تكنولوجي: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة بيع جوجل كروم

قال الدكتور حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الأسباب التي أجبرت شركة جوجل على بيع «كروم» تتعلق بالتنافس الاقتصادي، ولا علاقة لها بالمستخدمين، مشيرًا إلى أنّ الاحتكار والهيمنة يعدان من الأسباب الأساسية التي تسببت في إجبار جوجل بيع كروم.

وأضاف «العمري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين رشا عماد وآية الكفوري، أن 90% من البحث على الإنترنت يكون من خلال جوجل كروم، موضحًا أن هناك محركات بحث أخرى من بينها مايكروسوفت.

%78 من دخل جوجل السنوي من الإعلانات

ولفت إلى أن دخل جوجل السنوي يكون 78% منه بسبب الإعلانات التي تبث عليه لاسيما عبر «يوتيوب»، متابعًا: «يوتيوب وجوجل ماب والمتصفح والأندرويد تعد برامج ومواقع مترابطة ببعضها البعض، لذا فإن تفكيكها لن يكون أمرًا بسيطًا وسهلا».

حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمين

وأوضح أن الحكومة الأمريكية قدمت طلبها للمحكمة الاتحادية، ومن ثم ستعمل جوجل على تقديم ردودها، للاجتماع في شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ الهدف من محاولة تفكيك «جوجل» لي ذراعها وإجبارها على التخلي عن الهيمنة والاحتكار، فضلا عن أن حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمين.