محمود مسلم: الحكومة الأمريكية مترددة.. والحرب في غزة أساءت لسمعتها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مشكلة الحكومة الأمريكية أنها مترددة وتستمع إلى مطالب الشباب صباحا في الجامعات الذين يرفضون العدوان الإسرائيلي على غزة، فتتحرك وتمنع تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل، أو تصدر تصريحات مثل ضرورة الحفاظ على المدنيين وغيرها.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الحكومة الأمريكية تستمع مساء إلى اللوبي اليهودي، فتخرج تصريحات أخرى تفيد بأن أمريكا هي الضامن لأمن إسرائيل، ودعمها لتل أبيب لن يتوقف.

وأكد أن أمريكا إذا حسمت أمرها منذ البداية أو مع الحكومة الإسرائيلية، فمن المؤكد أن تل أبيب لا تستطيع أن تخوض حربا دون واشنطن، بالتالي لكان الوضع تغير تماما، لذلك العالم ليس أمامه سوى أمريكا للضغط على إسرائيل.

وأوضح أن هذه الحرب أساءت كثيرا إلى سمعة إسرائيل وأمريكا التي كانت تتباهى بحقوق الإنسان والقانون الدولي والمواثيق، لكن على الأرض لم يجد الفلسطينيون أي موضع لمثل هذه الشعارات.