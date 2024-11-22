الجبال الطائرة في الصين.. أعجوبة طبيعية ألهمت أشهر أفلام هوليوود

وسط الطبيعة الساحرة في الصين، ترتفع قمم جبال مذهلة وكأنّها تحلق في الهواء، مستوحية اسمها من عالم الخيال، «الجبال الطائرة»، أو كما يسميها البعض «جبال الأفاتار» التي تعتبر إلهامًا حقيقيًا وراء أشهر أفلام هوليوود، فكيف تشكلت هذه الأعمدة الرملية الشاهقة؟ وما الذي يجعلها مصدر دهشة وإعجاب عالمي؟

الجبال الطائرة في الصين

الجبال الطائرة في الصين، أو كما أُطلق عليها جبال الأفاتار، تقع في منتزه تشانغجياجيه الوطني للغابات، الذي يُعد موطنًا لمناظر طبيعية متنوعة ومثيرة للدهشة، منها تكوينات الحجر الرملي والكهوف الجيرية والغابات شبه الاستوائية والمعتدلة، وفق ما نشره موقع «chinadiscovery».

أُطلق على الجبال الطائرة اسم «الأفاتار» لتشابهها المذهل مع الجبال العائمة في فيلم «أفاتار» الذي عرض في عام 2009 وتكريمًا له، فهي عبارة عن أعمدة رملية شاهقة، تشكلت على مدى ملايين السنين من خلال التآكل والعوامل الجوية، واعتبرها محبي المغامرات مصدرًا للأساطير والإلهام المحلي منذ فترة طويلة.

عدد قمم الجبال الطائرة في الصين

ما يقرب من 3 آلاف قمة في المنتره الوطني، شاهقة الارتفاع، تقع أسفلها العديد من الوديان والكهوف، فضلًا عن الجداول المتجولة والشلالات والمسابح، كما أنّها توفر موطنًا للنباتات المورقة الخضراء وبعض أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

يعد جبل هليلويا أو عمود السماء، هو أحد القمم المشهورة داخل جبال أفاتار، والذي كان مصدر إلهام لمخرج الفيلم، إذ يصل ارتفاعه نحو أكثر من 1000، ويعكس اسمه الأصلي حضوره المهيب والشاهق، إلى جانب ذلك، فإن الجزء السفلي من الجبل أضيق كثيرًا من الجزء الرئيسي العلوي، وهو أمر نادر الحدوث في العالم.

اكتسب الجبل شهرة عالمية بعد أن ألهم جبل هاليلويا العائم في فيلم «أفاتار» لجيمس كاميرون، جعلته الميزات الجيولوجية الفريدة والمناظر الخلابة رمزًا للعجائب الطبيعية.