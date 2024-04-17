بعد انتهاء الطقس السيئ.. مشاهد مذهلة لأبرز معالم دبي تحت المطر (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات انتهاء المنخفض الجوي ومواصلة الجهود لإتمام مرحلة التعافي، لينشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي «فيديو» على حسابه في منصة X، يبرز أهم معالم المدينة تحت الأمطار تحت وسم «دبي والمطر»، يستعرض فيها أبرز معالم دبي خلال منخفض الهدير.

برج خليفة تحت المطر

متحف المستقبل

إعمار دبي

وفي وقت سابق، نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو يظهر قطة وهي متشبثة بمقبض سيارة وسط مياه الأمطار الغزيرة، تحت عنوان «الراحمون يرحمهم الرحمن».

وكشف المكتب الإعلامى لحكومة دبي أن دورية تابعة لشرطة دبي، تمكنت من إنقاذ قطة من الغرق إذ تقدم أحد عناصر فرق الإنقاذ، وتمسك بها برفق، ليتم نقلها إلى قارب إنقاذ.

لحظة إنقاذ قطة من الغرق في مياه الأمطار

وشهد الفيديو تداولًا واسعًا وحالة من الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، تقديرا للجهد الذي بذلته فرق الدفاع المدني لمساعدة السيارات العالقة في بعض المناطق خلال ذروة الأمطار. وعدم غفلتهم عن الحيوانات.

حالة الطقس في دبي

وشهدت دولة الإمارات في أغلب المناطق سقوط أمطار شديدة الغزارة منذ أمس، يصحبها تدفق للسيول لم تشهدها منذ نحو 75 عامًا، حيث تعرضت مدينة دبي والعديد من المناطق المختلفة بدولة الإمارات إلى حالة عنيفة من البرق والرعد والبرد في بعض الأحيان، وأدى هطول تلك الكميات من الأمطار إلى جريان الأودية والسيول غير المسبوقة في مناطق متفرقة.