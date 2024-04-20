مشاهد مذهلة خلفتها العاصفة في عمان.. «منطقة صحراوية تتحول بالكامل إلى بحيرات»

مشاهد مذهلة، خلفتها الفضيانات بدول الخليج، فهناك العديد من الأماكن التي كان يصعب وصول الماء إليها تحولت إلى بحيرات ضخمة، ومن بين تلك المناطق كانت الجوبة، وتعرف أيضا بقوع الجوبة في ولاية محوت التابعة لعمان.

بحيرات ضخمة من مياه الأمطار

عند النظر إليها للمرة الأولى، تظنها بحيرة ضخمة من كثرة المياه الموجودة بها، وما أصاب الجميع بالدهشة والذهول أنها كانت عبارة عن منطقة صحراء، لا يمكن وصول الماء إليها، إلا أنها تحولت إلى بحيرة بعد فيضان عمان.

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، نشر الشاب العماني بدر الحجري، مقطع فيديو يرصد تحول المنطقة الصحراء إلى بحيرة ضخمة: «بسبب الأمطار الغزيرة التي شكلت بحيرات ضخمة في الصحراء وعلى مد البصر»، وهو ما جعل المتابعين في حالة ذهول من قوة الفيضان والأمطار الغزيرة الذي خلفت ورائها تلك البحيرة الضخمة.

تقع منطقة الجوبة أو قوع الجوبة، بولاية محوت محافظة الوسطى بـ عمان، وشهدت هطول كميات هائلة من الأمطار والفيضان، لتكون بحيرة مائية واسعة على امتداد البصر في منطقة صحراوية.

موجة طقس سيئ ضربت البلاد

وكانت قد بدأت موجة الطقس السيئ تضرب عمان قبل عدة أيام، وسط فيضانات وسيول وأمطار، وامتد الطقس السيء إلى المناطق الشرقية بالسعودية والإمارات والبحرين واليمن، وسط رفع حالة الطوارئ في البلاد للتعامل مع التغيرات الحادثة مع إلغاء مباريات كرة قدم ورحلات جوية نتيجة الطقس السيء.