ضمن حياة كريمة.. فحص وعلاج 1146 مريضا بقرية براوة ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية براوة في مركز أهناسيا، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1146 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، في 9 عيادات بـ8 تخصصات طبية.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة في بني سويف، فقد تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160مواطنا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل مجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين خلال القافلة إلى 3478 خدمة.

فحص المواطنين في 7 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية براوة بمركز أهناسيا في محافظة بني سويف، فحص المرضى في 8 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة، العظام»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء تحاليل بالمجان

كما تضمنت القافلة إجراء 116 تحليلاً بمعمل الدم، و40 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 6 حالات أشعة عادية، واستصدار قرارين علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 32 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سُبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».