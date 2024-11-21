توقيع الكشف الطبي على 700 شخص في قافلة طبية بالدقهلية 

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنظيم قافلة طبية للكشف علي المواطنين، وتم توقيع الكشف علي المواطنين والعلاج بالمجان على 700 شخص، شملت تخصصات متنوعة، وجاءت القافلة بالتنسيق والتعاون مع التضامن الاجتماعي.

توقيع الكشف الطبي على 700 شخص

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات؛ لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

خدمات طبية متخصصة في قافلة طبية بالدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تقديم خدمات الكشف في القافلة الطبية في مختلف التخصصات وهي العيون والباطنة والأسنان والأطفال والروماتيزم والقلب وعمل أشعة ايكو، بالتعاون بين مؤسسة السبق الخيرية بالإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وتمثلها جمعية الإيمان الخيرية بالمنصورة، وأقيمت القافلة بالمستشفى الخيري نور الإيمان.

وتمكنت القافلة من تقديم الخدمات المجانية في نطاق مدينة المنصورة، وشملت مناطق شارع قناة السويس وجديلة ومدينة النهضة وشارع الإمام محمد عبده، ودور الرعاية بالمنصورة.