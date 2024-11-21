توقيع الكشف الطبي على 1205 حالات خلال قافلة طبية في مركز ملوي بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1205 حالات وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية في قرية الشيخ حسين بمركز ملوي، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تحويل بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 219 حالة جراحة، 257 حالة أطفال، 293 باطنة، 79 نساء، 80 أسنان، 162 جلدية، 25 تنظيم أسرة، وعدد 90 أنف وأذن، وإجراء 162 تحليلا متنوعا، و4 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة عادية، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 127 مترددا وخلع أسنان لعدد 6 حالات - تحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 172 من أهالي القرية.