عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. بايرن ميونخ يواجه أوجسبورج

تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد بعد فترة التوقف الدولي، فعلى ملعب «أليانز أرينا» يلاقي بايرن ميونخ ضيفه أوجسبورج عند تمام التاسعة من مساء اليوم، في الأسبوع الـ11 من الدوري الألماني.

وعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا».

ويدخل بارين ميونخ المباراة مفتقدا لاعبه جواو بالينيا الذي تعرض لإصابة خلال التدريبات مع منتخب البرتغال، ليتأكد غيابه عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، وتعد المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للبافاري قبل صدامه الناري مع باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يتربع على قمة ترتيب البوندسليجا

بارين ميونخ يتربع على قمة ترتيب البوندسليجا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، ولم يتلقى أي هدف في مبارياته الـ4 الأخيرة في المسابقة المحلية.

ومن جانبه يسعى باريس سان جيرمان لاستكمال سلسلة الانتصارات خلال الفترة الماضية عندما يستقبل تولوز ضمن منافسات الدوري الفرنسي.