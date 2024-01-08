نجم الدوري الألماني يقترب من الأهلي.. عاجل

تجددت آمال مصطفى أشرف، لاعب منتخبنا الأولمبي، نجم فريق نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء، بعدما اقترب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر عرض على لجنة تخطيط الكرة في النادي، التعاقد مع مصطفى أشرف، لدعم خط وسط الفريق، حال رحيل أليو ديانج في الأيام المقبلة.

لجنة تخطيط الكرة في الأهلي تناقش صفقة مصطفى أشرف

وتدرس «تخطيط» الأهلي ملف ضم مصطفى أشرف في الوقت الراهن، لحسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هناك اتجاه لعدم تجديد عقد عمرو السولية، الذي ينقضي بنهاية الموسم الجاري، بسبب كثرة إصابات اللاعب.

ونال مصطفى أشرف إشادة كولر؛ إذ تواصل المدرب مع اللاعب المصري المحترف في الدوري الألماني، من أجل الإشادة بمستواه، والتأكيد على متابعته في الفترة المقبلة، تمهيدا لضمه إلى صفوف الأهلي.

وارتدى مصطفى أشرف قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

الأهلي يحسم صفقتي عمر كمال عبدالواحد ووسام أبو علي

في سياق متصل، كانت إدارة الأهلي قد نجحت في الحصول على توقيع الثنائي عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر، ووسام أبو علي، اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، مهاجم نادي سيريوس السويدي.