سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 22-11-2024 في المحافظات

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 22-11-2024 سجل حالة من الاستقرار في الأسواق، خاصة في المحافظات التي يكثر فيها إنتاج الأرز الشعير، وهي محافظات الوجه البحري، بحسب التصنيف الزراعي لزراعة الأرز الشعير في مصر.

سعر طن الأرز الشعير في الأسواق

وأضاف «أبو صدام» في حديثه لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير تراوح ما بين 15 ألفا و400 جنيه و16 ألف جنيه للأرز الشعير عريض الحبة، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 14 ألفًا و400 جنيه وهو السعر الذي يبيع به المزارع المحصول للتجار ويعتبر سعرا عادلا في السوق، ويحقق التوازن للمزارع والمستهلك.

سعر طن الأرز الأبيض

وأضاف «أبو صدام»، أن سعر الطن من الأرز الأبيض رفيع الحبة تتراوح ما بين 22 ألفًا و400 جنيه إلى 23 ألفا و400 ألف جنيه، بينما تراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة، نحو 25 ألف جنيه و27 ألف جنيه.

سعر كيلو الأرز المعبأ

وتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 30 و33 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة وهو السعر المعلن في السلاسل التجارية.