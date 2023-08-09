تراجع سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ.. المحصول الجديد كلمة السر

سجل سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تراجعا جديدا في جميع أصناف الأرز الأبيض خاصة رفيع الحبة، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت بالأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع المحافظة، حيث يعود ذلك التراجع لقدوم حصاد محصول الأرز خلال أيام من الشهر الجاري 2023.

سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ سجل تراجعا كبيرا بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين بالمحافظة، لتسجل أسعاره، كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة «السائب» بـ19 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 400 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ17ألفا، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ21 ألفا و300 جنيه بتراجع بلغ 500 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3% مبلغ 23 ألف و500 جنيه بتراجع بلغ 5000 جنيه لكل طن.

سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم الأربعاء

وأوضح أنه جرى تداول كميات كبيرة منه بالأسواق العامة والمتاجر، وذلك قبل قدوم موسم حصاد الأرز خلال الشهر الجاري، والذي سيؤدي لمزيد من التراجع بالنسبة في أسعار الأرز الأبيض، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 41% من إنتاج الأرز الأبيض على مستوى المنزرع في محافظات مصر.