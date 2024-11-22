مصلحة الجمارك تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى

أعلنت مصلحة الجمارك استعدادها لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى، ووفق بيان صادر عن المصلحة فإن إطلاق منظومة الشكاوى خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة والوقوف على نقاط الضعف والاختناق من أجل تحقيق المزيد من رضاء العاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحقيق أهداف المصلحة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي والانتهاء من حالات تكدس البضائع بالموانى وتحقيق أهداف تيسير التجارة وتحقيق العدالة والبت في الشكاوى الخاصة بالعاملين بالجمارك ومكافحة الفساد.

إعداد منظومة إلكترونية للشكاوى

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية في إعداد منظومة إلكترونية للشكاوى وجرى الانتهاء من إعداد الوثيقة الفنية للمتطلبات الفنية لتلك المنظومة لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا مع ضمان ألا يضار الشاكي جراء تقدمه بشكواه طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.

ويتضمن نطاق منظومة الشكاوى الجار تنفيذها الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع الجمارك والتوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن، وأصحاب الشأن، والمستخلصين ومندوبيهم، والشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية، وهيئات المواني، والجهات الخازنة.

كما تتتضمن منظومة الشكاوى الجهات الرقابية «سلامة الغذاء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الكيمياء».

وتقوم المنظومة على (تلقي الشكاوى – الفرز والتصنيف الآلي للشكاوى – توزيع الشكاوى إلكترونيا – الرد على الشكاوى – إتاحة تقارير للمتابعة والتقييم - الربط مع كل تطبيقات الشكاوى المعمول بها بالمصلحة – الربط مع منصة الشكاوى بمجلس الوزراء).