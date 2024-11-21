«الجمارك» تكشف تفاصيل المستندات اللازمة للإفراج الجمركي

أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع والشحنات على المنصة الإلكترونية الصادرة عن المصلحة، التي يلتزم بها المستورد أو المخلص الجمركي تقديم بيان جمركي عن كل رسالة.

ووفق المعلن على منصة الجمارك، أنه يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات التالية، وهي:

المستندات الجمركية المطلوبة

المستندات الجمركية التالية كالتالي:

- بطاقة التعامل مع الجمارك.

- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا.

- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .

- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .

- الفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع.

- بيان التحليل فى حالة تطلبه الكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك.

- شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

المستندات الاستيرادية

للإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية وطبقاً لنص المواد 5 - 43 من قانون الجمارك فإن الإدارة الجمركية تقوم بالآتي:-تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.

- استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية.

- استيفاء القيود الرقابية.

- ويتم ذلك من خلال نظام معين ما يسمى (الإجراءات الجمركية)

الوارد النهائي

نظام بموجبه تقوم مصلحة الجمارك للإفراج عن البضائع الواردة تحت هذا النظام، بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء كل القواعد الاستيرادية وكذلك استيفاء القيود الرقابية (إن وجدت) حسب الغرض من الاستيراد فيكون إما:

- الاستيراد للإتجار

- الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي

- الاستيراد للاستخدام الخاص

- الاستيراد للاستعمال الشخصي

- الاستيراد الحكومي

- إعادة الاستيراد