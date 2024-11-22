«مياه القاهرة»: تنفيذ خطة لتغيير العدادات القديمة لأكثر من مليون مشترك

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه جاري العمل على تنفيذ خطة لتغيير عدادات المياه القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القاهرة تضم مليونا و700 ألف عميل مشترك في شركة المياه.

الالتزام بسداد فاتورة استهلاك المياه لتجنب سحب العداد

وأوضح مصطفى الشيمي لـ «الوطن» أنه على المواطنين الالتزام بسداد فاتورة استهلاك المياه، وفي حالة عدم سداد الفاتورة على مدار شهرين يتم سحب العداد وهناك مرونة في السداد لمن يرغب تسهيلا على المشتركين.

شركة مياه الشرب استعدت لاستقبال موسم الشتاء

وأضاف أن شركة مياه الشرب استعدت لاستقبال موسم الشتاء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ومنها شركة الصرف الصحي أي أزمات أو أمطار، مؤكدا أن الخط الساخن 125 مستمر 24 ساعة للتفاعل مع المواطنين، فضلا عن التواصل مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أى أزمات، والتنسيق المستمرمع هيئة الأرصاد الجوية.