وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان.. سلع بأسعار مخفضة (صور)

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، «سوق اليوم الواحد» في حي حلوان، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

حصول المواطن على السلع بأسعار مناسبة

أوضح الوزير أثناء الافتتاح أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن السوق جرى تنظيمها بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وتوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، ما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

منافذ متحركة

أكد أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية.

أوضح الوزير أن السوق الجديدة تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، إضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

أضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق التجربة الناجحة لتشمل جميع المحافظات، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.