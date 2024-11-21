بتخفيضات تصل إلى 30%.. أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات

بتخفيضات كبيرة على أغلب السلع، تفتح أسواق اليوم الواحد أبوابها أمام المواطنين في المحافظات المختلفة، وتنشر «الوطن» قائمة كاملة بأسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، إذ يجري تنظيم الأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير السلع بأقل الأسعار.

أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات

وحددت مختلف مديريات التموين أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق.

وفيما يلي أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، وجاءت لمختلف السلع كالآتي:

- السكر يصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها

- كرتونة البيض 150 جنيها

- اللحوم تبدأ من 240 جنيها

- الدواجن تبدأ من 120 جنيها

- الزيت يبدأ من 52 جنيها

- المكرونة الكيلو بـ24 جنيها

- سعر الأرز يبدأ من 28 جنيها

- تبدأ الطماطم من 10 جنيهات للكيلو والبطاطس من 15 جنيها والفلفل بـ15 جنيها والليمون ب10 جنيهات.

- سعر الخضروات المجمدة يبدأ من 15 جنيها للكيس

- سعر الدقيق يبدأ من 25 جنيها للكيلو

- سعر عبوة السمنة تبدأ من 80 جنيها

- علبة التونة بـ25 جنيها

الحد من جشع التجار بتخفيضات على السلع الغذائية

وأكدت مختلف المحافظات، أن الهدف من أسواق اليوم الواحد، هو توفير السلع بشكل دائم ومستمر، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والحد من جشع التجار واحتكار السلع.