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أسعار السلع الغذائية واللحوم في سوق اليوم الواحد بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
03:30 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
سوق اليوم الواحد بالمنوفية

سوق اليوم الواحد بالمنوفية

أعلن المحاسب أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، افتتاح معارض سوق اليوم الواحد في مدينة شبين الكوم وعدد من المدن، إذ يتطلع المواطنين إلى الاستفادة من شراء المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

تخفيضات على السلع الغذائية 

وأشار «عزالدين»، إلى التعاون مع العديد من التجار في القطاع الخاص من أجل تحديد أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق اليوم الواحد بتخفيضات تترواح بين 20 و30%، مؤكدا أن الغرض هو التخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل في جميع مراكز المحافظة والبيع بأقل من الأسعار الخارجية.

أسعار السلع الغذائية في سوق اليوم الواحد 

لتر الزيت 50 جنيها

كيلو السكر 30 جنيها 

كيلو الأرز 24 جنيها 

كيلو المكرونة 23 جنبها 

كيلو الدقيق 17 جنيها 

كيلو السمنة 85 جنيها 

كيلو الجبنة 90 جنيها 

ربع الشاي 40 جنيها 

كيلو العدس 45 جنيها

كيلو اللوبيا 52 جنيها

كرتونة البيض 150 جنيها 

 

أسعار اللحوم والأسماك 

كيلو اللحمة الكبيرة 200 جنيها 

- كيلو اللحمة الصغيرة 260 جنيها 

- كيلو سمك السردين 70 جنيها 

- كيلو السمك التونة 80 جنيها 

- كيلو السمك الشوكة 100 جنيها 

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بقلم عصام علم الدين