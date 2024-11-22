رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة في شمال سيناء (بث مباشر)

كتب:

شريف سليمان
11:25 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، الذي تنقله القناة الأولى. 

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في المدن والمحافظات.. اعرف وقت صلاة الفجر

موعد صلاة الجمعة بالمحافظات اليوم 22 نوفمبر 2024.. «اعرف هتصليها إمتى»

شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بأبورواش في الجيزة (بث مباشر)

موعد صلاة الجمعة اليوم 15 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بمحافظة القاهرة

موعد صلاة الجمعة اليوم 8 نوفمبر في المحافظات
بقلم شريف سليمان