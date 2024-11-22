شعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة في شمال سيناء (بث مباشر) كتب: شريف سليمان 11:25 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024 صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، الذي تنقله القناة الأولى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في المدن والمحافظات.. اعرف وقت صلاة الفجر موعد صلاة الجمعة بالمحافظات اليوم 22 نوفمبر 2024.. «اعرف هتصليها إمتى» شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بأبورواش في الجيزة (بث مباشر) موعد صلاة الجمعة اليوم 15 نوفمبر في القاهرة والمحافظات بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بمحافظة القاهرة موعد صلاة الجمعة اليوم 8 نوفمبر في المحافظات صلاة الجمعة القناة الأولى خطبة الجمعة بقلم شريف سليمان