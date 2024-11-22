موعد صلاة الجمعة بالمحافظات اليوم 22 نوفمبر 2024.. «اعرف هتصليها إمتى»

ينتظر الكثير من المسلمين يوم الجمعة من الأسبوع للآخر حتى يتمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد لنيل فضلها، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة باستمرار، والذي يختلف من محافظة لمحافظة أخرى، حتى يتمكنوا من معرفة الوقت بالتحديد الذي يمكنهم الذهاب به إلى المسجد لحضور خطبة الجمعة.

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، وبالتحديد موعد صلاة الجمعة في كافة المحافظات المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والجيزة

وعن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والجيزة، كالآتي:

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 11:41 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الجيزة: الساعة 11:41 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 11:40 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 11:43 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 11:39 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 11:35 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 11:34 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 11:36 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 11:37 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 11:41 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 11:50 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 11:27 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 11:41 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 11:46 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 11:39 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 11:30 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 11:57 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 11:43 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 11:41 مساء.