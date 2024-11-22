مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في المدن والمحافظات.. اعرف وقت صلاة الفجر

نشرت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم وأوقات الفروض الخمسة على مدار اليوم، لكي يؤدي المسلمين الصلاة في أوقاتها التي فرضها الله.

نعرض فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:56 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر 4:56 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأقصر

أذان الفجر 4:54 صباحا

أذان الظهر 11:36 صباحا

أذان العصر 2:38 مساءً

أذان المغرب 4:59 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:02 صباحا

أذان الظهر 11:46 صباحا

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 4:59 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:53 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:41 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 4:57 صباحًا

أذان الظهر 11:42 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 4:42 صباحا

أذان الظهر 11:34 صباحا

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 5:00 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 4:45 صباحًا

أذان الظهر 11:35 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 4:57 صباحا

أذان الظهر 11:42 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:55 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.