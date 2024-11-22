الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، إن حساسية الأرتيكاريا موجودة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بسبب التغيرات الموجودة الآن في الطقس، لافتًا إلى أنها من الممكن أن يكون سببها أمراض مثل الكبد أو السرطانات.

انتشار الأرتيكاريا بين الأطفال

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة مع الإعلاميين رجائي رمزي ومنة الشرقاوي، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أن الأرتيكاريا المنتشرة الآن موجودة أكثر لدى الأطفال الصغار، وتأتي لأسباب وراثية أو بسبب انخفاض درجات الحرارة، فيؤثر هذا على جلد الأطفال، لافتًا أن هذا المرض منتشر بشكل كبير في إيطاليا.

المياه الساخنة تؤثر على الجلد

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا: «95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة، والاستحمام بالمياه الباردة مفيد ويزيد من قوة جهاز المناعة لدى الإنسان، بعكس المياه الساخنة التي تؤثر على الجلد»، مشيرًا إلى أنه لمعرفة وجود إصابة بالمرض الجلدي أم لا، يقوم الشخص بوضح لوح ثلج لمدة 15 دقيقة وينتظر رد الفعل الثلج على الجلد، فإذا ظهر احمرار وطفح جلدي فهذا الشخص مصاب بالأرتيكاريا.