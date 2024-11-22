إيرادات ضعيفة لـ«الفستان الأبيض» في ثاني أيام عرضه.. بطولة ياسمين رئيس

على الرغم من طرح فيلم الفستان الأبيض للفنان ياسمين رئيس وأسماء جلال منذ يومين فقط في دور العرض السينمائية، إلا أنه لم يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، وسط المنافسة الكبيرة التي تشهدها السينما خلال هذه الفترة.

إيرادات ضعيفة لفيلم الفستان الأبيض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم الفستان الأبيض حقق أمس الخميس، ثاني أيام عرضه، إيرادات بلغت 200 ألف جنيه فقط لا غير.

وتابع أن فيلم الفستان الأبيض حقق في أول أيام عرضه الأربعاء الماضي إيرادات بلغت 107 آلاف جنيه فقط، أي أنه حقق على مدار يومين 300 ألف جنيه فقط، فيما جاء فيلم «الهوى سلطان» للفنانة منة شلبي في المركز الأول محافظا عليه منذ اليوم الأول من عرضه، حيث حقق 3.5 مليون جنيه.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يذكر أن فيلم الفستان الأبيض يقوم ببطولته ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.