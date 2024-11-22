بيطري المنوفية» تنظم قافلة علاجية مجانية بقرية مصطاي الأربعاء المقبل

أعلن الدكتور رفعت حماد، مدير الطب البيطري في محافظة المنوفية، تنظيم قافلة علاجية للكشف عن الماشية والطيور مجانا دون مقابل، ضمن توجيهات المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

موعد ومكان القافلة البيطرية

وأكد «حماد»، لـ«الوطن»، أنّ القافلة ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر في قرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا، لتقديم الخدمات البيطرية من كشف وعلاج للحيوانات والطيور والكشف بالسونار والفحص بالميكرسكوب والإرشاد البيطري وتوعية الفلاحين ومربى الحيوانات بالمجان.

حملة للقضاء على الحمى القلاعية

وأضاف «حماد»، أنّ الإدرات والوحدات البيطرية تجوب قرى ونجوع محافظة المنوفية من أجل التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إذ جرى تحصين 76 ألفا و172 رأس ماشية أبقار وجاموس وأغنام، خلال الأيام الماضية، منذ بداية الحملة القومية الثالثة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوعية المزراعين.