ضبط لحوم وأسماك فاسدة في مطعمين بالتجمع الأول بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص قائمين على إدارة مطعمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيامهم بتقديم الأرجيلة (الشيشة) لحديثي السن، وعثر بداخل المطعم على مضبوطات أبرزها (كمية من اللحوم والأسماك والجمبري مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي – 20 أرجيلة – كمية من علب معسل وفحم).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.