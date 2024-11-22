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سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-11-2024 في الأسواق

كتب:

محمد سعيد الشماع
01:19 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الحديد والأسمنت.. تعبيرية

الحديد والأسمنت.. تعبيرية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تفاصيل آخر تحديث بشأن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-11-2024 في الأسواق، إذ شهد تغيرا في سعر الطن الواحد مقارنة بسعره أمس، وتعد مواد البناء أحد السلع المهمة التي يتابع أسعارها قطاع عريض من التجار والمواطنين الراغبين في البناء.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق في آخر تحديث وفقاً للمعلن عبر بوابة الأسعار، «أسعار رسمية»، كالتالي:

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر طن «الحديد الاستثماري» اليوم الجمعة 38751 جنيهاً، «متوسط سعر البيع الرسمي للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

سعر طن «حديد عز» اليوم الجمعة سجل 40146 جنيهاً، «متوسط سعر البيع الرسمي للمستهلك».

سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق

وعن أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في آخر تحديث لها بالأسواق، فسجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي 2915 جنيهاً للطن الواحد، «سعر البيع الرسمي للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

- سعر الحديد الخام: 102 دولار للطن الواحد.

- سعر حديد التسليح: 474 دولار للطن الواحد.

- سعر البليت: 467 دولار للطن الواحد.

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