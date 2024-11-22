ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

- ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة القسم، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، 10 بنادق خرطوش، 5 طبنجات، 5 فرد خرطوش.

- ضبط عنصر إجرامي بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها 90 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ8 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.