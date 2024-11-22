أستاذ إدارة أعمال: دول قمة العشرين تمثل 85% من الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن المشاركة المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تحمل في طياتها العديد من الرسائل سواء كانت لمصر أو للمنطقة العربية أو الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لها دورها القائد والريادي في منظومة الدول النامية، من خلال الجمهورية الجديدة التي يعمل الرئيس السيسي على بنائها.

وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة العشرين تمثل أكبر 20 دولة في الاقتصاد العالمي، ويمثلوا 85% من الإنتاج العالمي، فضلا عن أن الـ 20 دولة يمثلوا 75% من التجارة البينية العالمية.

تقدير عالمي لمصر

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، ولكنها قد تكون المشاركة الرابعة له علاوة على ذلك فإن ما يحدث يدل على التقدير العالمي الذي تحظى به مصر بقيادة الرئيس السيسي، فضلا عن السياسية المصرية والمتوازنة في العالم.

الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة العشرين ركز على بعض المحاور الأسياسية

وتابع: «الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة العشرين ركز على بعض المحاور الأسياسية، محاور التنمية المستدامة، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الصراعات الدولية وبطريقة سلمية، لضمان استقرار الأمن والسلام الدولي».