«الغرف السياحية»: تقديم وجبات غذائية يومية لحجاج السياحة طوال فترة أداء الشعائر

أكد علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن حجاج السياحة سيحصلون على وجبتين غذائيتين يوميا «فطار وغداء أو فطار وعشاء» طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميا أثناء إقامتهم بالمشاعر المقدسة في مخيمات منى وعرفات، مشيرا إلى أن تلك الوجبات ستقدم لجميع الحجاج سواء التابعين للبرامج الاقتصادية أو البرامج السياحية فئة 5 نجوم.

مخيمات الحجاج في منى وعرفات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجاج السياحة سيقيمون خلال إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات في هناجر وخيام ألمانية الصنع مضادة للحريق، مشددا على وجود حرص شديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج.

برامج الحج الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن نسب إقبال المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي البري والاقتصادي طيران أعلى من التقدم لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، موضحا أن أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام لن يزيد عن 80 ألف مواطن.