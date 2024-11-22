عاجل.. موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري NILE والقناة الناقلة

تترقب جماهير القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري NILE والقناة الناقلة، إذ يبحث الفارس الأبيض عن الفوز الثالث على التوالي بالمسابقة، في صدامه بطموحات الفريق البورسعيدي تحت قيادة مديره الفني علي ماهر.

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري NILE والقناة الناقلة

وفي إطار البحث عن موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري NILE والقناة الناقلة، سينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

وضمن موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري NILE والقناة الناقلة سيذع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

فريق الزمالك

جدول ترتيب دوري NILE قبل الجولة الثالثة

1- الأهلي «6 نقاط»

2- الزمالك «6 نقاط»

3- الاتحاد السكندري «6 نقاط»

4- بيراميدز «4 نقاط»

5- المصري «4 نقاط»

6- سموحة «3 نقاط»

7- طلائع الجيش «3 نقاط»

8- سيراميكا كليوباترا «3 نقاط»

9- مودرن سبورت «نقطتان»

10- بتروجت «نقطتان»

11- الجونة «نقطتان»

12- الإسماعيلي «نقطة»

13- غزل المحلة «نقطة»

14- إنبي «نقطة»

15- زد «نقطة»

16- البنك الأهلي «نقطة»

17- فاركو «نقطة»

18- حرس الحدود «دون نقاط»