الكشف عن حكام الجولة الثالثة لـ دوري NILE.. معروف يدير الأهلي والاتحاد

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التحكيمية لمباريات الغد في الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE، في مقدمتهم الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي يديرها محمد معروف تحكيميا.

ويعاون محمد معروف كل من: حكم مساعد أول هاني عبدالفتاح، حكم مساعد ثان سامي هلهل، حكم رابع إبراهيم محجوب، وحكم فار وائل فرحان وحكم مساعد فار محمود أبو الرجال.

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي

فيما يدير مباراة بيراميدز والبنك الأهلي الحكم محمود بسيوني ويعاونه كل من: محمد عزازي وشهاب راشد وأحمد ناصر وحكم فار محمد الصباحي وحكم فار مساعد حسني سلطان.

ويدير مباراة فاركو وإنبي الحكم محمد العتباني ويعاونه أسامة عبداللطيف وحسن رمضان، وحكم رابع محمد إبراهيم الدسوقي وحكم فار محمد علاء، وحكم فار مساعد أحمد ناجي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن موقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في افتتاحية دوري NILE، الذي تم استبعاده من الجولة الثانية على أن يتم حسم مصيره غدًا.