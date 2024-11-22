عاجل.. بيان هام من الصحة بشأن نزلات البرد والمضادات الحيوية

نشرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا من تناول المضادات الحيوية، معلقة في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «لا تعالج المضادات الحيوية الفيروسات كالإنفلونزا ونزلات البرد، لذلك استشر الطبيب أولًا قبل أخذ أي دواء».

تحذير من المضادات الحيوية

وحذرت الوزارة من تناول الدواء دون وصفة طبيب وخاصة المضادات الحيوية معلقة «لا تعالج المضادات الحيوية الفيروسات مثل: الإنفلونزا، نزلات البرد، السعال، التهابات الجيوب الأنفية الحادة.

أسباب تتعلق بسلامة المرضى والصحة العامة

ونوهت الوزارة إلى عدة أسباب تتعلق بسلامة المرضى والصحة العامة، من بين أبرز هذه التحذيرات:

1. مقاومة المضادات الحيوية:

الاستخدام العشوائي أو غير الضروري للمضادات الحيوية يؤدي إلى تطوير البكتيريا مقاومة لها، مما يجعل العلاج أصعب في المستقبل.

مقاومة المضادات الحيوية تعتبر تهديدًا عالميًا للصحة العامة، حيث قد تصبح بعض الأمراض الشائعة غير قابلة للعلاج.

2. آثار جانبية خطيرة

قد تسبب المضادات الحيوية أعراضًا جانبية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، الحساسية، والطفح الجلدي.

بعض المضادات الحيوية قد تؤثر على وظائف الكلى أو الكبد عند تناولها بجرعات غير مناسبة.

3. عدم فعاليتها ضد الفيروسات

المضادات الحيوية فعالة فقط ضد الالتهابات البكتيرية، ولا تعالج الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.

الاستخدام الخاطئ في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.

4. زيادة التكلفة العلاجية

عند استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط، قد تحتاج الأمراض المستعصية إلى أدوية أقوى وأكثر تكلفة.

نصائح وزارة الصحة

لا تأخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية

أكمل الجرعة الموصوفة حتى لو شعرت بتحسن.

استشر الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض أو تفاقمت.

تجنب مشاركة الأدوية مع الآخرين أو استخدام أدوية قديمة.

هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود تعزيز التوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وحماية الصحة العامة.

مواعيد عمل الوحدات الصحية

وعند الشعور بأعراض البرد أو تفاقم المعاناة مع الأعراض التي تنتج عنه يمكن الذهاب إلى الوحدات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والكشف مجانا، إذ تعمل بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ويصل عددها على مستوى محافظات الجمهورية لأكثر من 5 آلاف مكتب صحة.