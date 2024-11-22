نقيب التمريض: الكفاءات المصرية مؤهلة لقيادة سوق العمل الدولي

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، برفقة عدد من قيادات النقابة العامة والفرعية، وعلى رأسهم عبده رفعت، وكيل النقابة العامة، والدكتورة نانسي علاء الدين، والدكتورة رحاب مرعي، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير مهنة التمريض في مصر، بالإضافة إلى تحسين نظام التعليم والتدريب لتهيئة الكوادر التمريضية للعمل في السوق المحلي والدولي.

كفاءة التمريض المصري

أشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أهمية تأهيل الممرضين المصريين وفقاً لأحدث المعايير الدولية، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بتجربة الفلبين في تصدير الكفاءات التمريضية المتميزة وتطبيقها كنموذج للتطوير.

وأكدت نقيب التمريض أن سوق العمل الدولي والإقليمي مفتوح أمام التمريض المصري، وذلك بفضل الكفاءة العالية التي يتمتع بها الممرضون والممرضات، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية للتمريض يتطلب الجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي المتطور، لضمان تخريج كوادر تمريضية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضافت خلال لقائها بمحافظ البحيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا خاصًا على رفع كفاءة الطلاب في مجال التدريب العملي، الذي يعد أحد العوامل الأساسية في تطوير مهنة التمريض، لافته إلى أن البرامج التدريبية متكاملة تسهم في تعزيز فرص الخريجين في التنافس على الوظائف في الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن هناك خطوات فعلية تم اتخاذها لتطوير التعليم والتدريب التمريضي في مصر، وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات القطاع الصحي المحلي، ويعزز من قدرة الممرضين المصريين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تكريم نقيب التمريض

و قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، درع التكريم للدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تقديرًا لجهودها المتميزة في الارتقاء بمهنة التمريض وتطوير المنظومة الصحية، كما قدمت النقابة العامة للتمريض أيضًا درعًا لمحافظ البحيرة.

وأشادت عازر بدور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتأهيلها لمواكبة أحدث المعايير العالمية، مؤكدة أن التمريض يمثل عصب الخدمات الصحية وأحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.