نقيب التمريض تشارك في مؤتمر علمي بجامعة بدر وتستعرض خطة تطوير المهنة

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في مؤتمر علمي بكلية التمريض جامعة بدر، بحضور الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

المؤتمر العلمي يشهد تكريم نقيب التمريض

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن المؤتمر العلمى عُقد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، والذي شهد لمسة وفاء حيث تم تكريم قيادات التمريض بالمعاش وأبرزهم؛ الدكتورة فريال عبد العزيز التي كانت تشغل رئيس لجنة قطاع التمريض، وعفت كامل مدير عام تمريض العلاجي الأسبق.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال المؤتمر العلمي، خطة تطوير التمريض في مصر، بالإضافة إلى أهمية دور التمريض في المنظومة الصحية، كما تطرقت إلى الاستحقاقات التي حصل عليها التمريض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الناحية العلمية والأدبية والمالية.

محمد لُطيف يؤكد أهمية تطوير التعليم المستمر للتمريض

وبدوره، تطرق الدكتور محمد لُطيف رئيس المجلس الصحى المصري على المجلس الصحي المصري، إلى أهمية دور المجلس الصحي المصري لدعم منظومة التمريض وتطوير التعليم المستمر للتمريض في مصر واعادة ترخيص مزاولة المهنة.

كما تناولت الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، تعليم التمريض فى الجامعات المصرية وأهمية تحديث المناهج لتواكب التطور المستمر فى المنظومة الصحية ولتقديم خدمات تمريضية على أعلى مستوى.

وقام الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، بتكريم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتورة نعيمة القصير الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر، فضلًا عن عدد من الشخصيات القيادية التعليمية للتمريضوبدورها قامت نقابة التمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود، بتكريم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، لكونه الداعم الرئيسي للمنظومة الصحية وخاصة التمريض، والدكتورة شهرزاد غازي عميد.

يذكر أن المؤتمر العلمى عُقد بحضور عدد من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وبعض عمداء الكليات الحكومية والخاصة.