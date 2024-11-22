19 علاجا طبيعيا لحساسية الجلد والحكة في الشتاء.. حلول آمنة للكبار والأطفال

مع قدوم فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من حساسية الجلد والحكة بسبب انخفاض درجات الحرارة والجفاف الشديد للهواء، وتتفاقم هذه المشكلة خصوصًا للأطفال وكبار السن الذين تكون بشرتهم أكثر عرضة للتأثر، وقد تسبب هذه الحساسية أعراضًا مزعجة مثل الإحمرار، الجفاف، والتشقق، مما يجعل البحث عن علاجات طبيعية أمرًا ذا أهمية كبيرة.

العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض وتحسين صحة الجلد، توضحها الدكتورة حنان ندا، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

علاجات منزلية طبيعية لحساسية الجلد والحكة

1- زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، مما يساعد في تهدئة الحكة وترطيب الجلد الجلد ويمكن تدليك البشرة بزيت جوز الهند بعد الاستحمام للحصول على أفضل النتائج.

2- الشوفان: نقع الجسم في حمام دافئ يحتوي على مسحوق الشوفان يساعد في تقليل الحكة وتهدئة التهيج، ويمكن أيضًا استخدام كريمات تحتوي على الشوفان.

3- العسل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يساعد في علاج التهيجات الجلدية وترطيب البشرة الجافة، ويمكن وضع العسل مباشرة على المناطق المصابة وتركه لبضع دقائق قبل غسله.

4- زيت اللوز: يعتبر زيت اللوز مرطبًا ممتازًا للبشرة الجافة والمتهيجة، ويمكن تدليك الزيت على الجلد لتهدئة الحكة وتقليل الالتهاب.

5- الكمادات الباردة: وضع كمادات باردة على مناطق الحكة يساعد في تقليل التورم وتهدئة الجلد الملتهب، مما يخفف من الألم والحكة.

6- ماء الورد: لأن له خصائص مهدئة للبشرة ويمكن استخدامه كتونر طبيعي لتهدئة الحكة وترطيب البشرة الجافة، ويمكن وضعه برفق على الجلد باستخدام قطنة.

7- زيت الزيتون: يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي ترطب البشرة وتساعد في شفاء التشققات والجفاف، ويفضل استخدامه مباشرة على الجلد بعد الاستحمام.

8- الصبار «الألوفيرا»: يعد علاجًا فعالًا لحساسية الجلد وتهدئة الالتهابات، ويمكن استخدام جل الألوفيرا الطبيعي لترطيب الجلد وتخفيف التهيجات.

9- الحليب: يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة الجافة وترطيبها، ويمكن غمس قطعة قماش في الحليب الدافئ ووضعها على المناطق المصابة بالحكة.

10- شاي البابونج: له خصائص مهدئة تساعد في تقليل التهاب الجلد وتهدئة الحكة، ويمكن نقع كيس شاي البابونج في ماء دافئ واستخدامه ككمادة باردة على البشرة،

11- زيت شجرة الشاي: يمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو فعال في علاج الحكة والتهيج، ويمكن تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وتدليك الجلد به بلطف.

الخيار خل التفاح علاجات آمنة

12- الخيار: يعد مرطبًا طبيعيًا ويساعد في تهدئة الجلد المتهيج، ويمكن وضع شرائح الخيار الباردة على الجلد المتأثر بالحكة لتخفيف الإحمرار والالتهاب.

13- الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة الجافة، ويمكن وضع الزبادي الطبيعي على الجلد كقناع لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله.

14- زيت اللافندر: له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويستخدم لتخفيف الحكة والتهيج، ويمكن خلطه مع زيت ناقل مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند وتدليك البشرة به.

15- خل التفاح: يمكن أن يساعد في استعادة توازن حموضة البشرة، وهو فعال في تقليل الحكة الناتجة عن جفاف الجلد، ويمكن تخفيفه بالماء واستخدامه كغسول للبشرة المتهيجة.

16- شاي النعناع: يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في تخفيف الحكة وتهدئة التهاب الجلد. يمكن استخدامه كغسول بارد أو كمادات لتخفيف الأعراض.

17- زيت بذور العنب: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد في ترطيب البشرة، ويمكن تدليك الجلد به بعد الاستحمام.

18- ماء البحر أو محلول ملحي: إذا كنتِ بالقرب من البحر، يمكن استخدام ماء البحر بشكل مباشر أو تحضير محلول ملحي في المنزل، فهو يعمل على تنظيف البشرة من التهيج ويخفف الحكة.

19- الزنجبيل: يساعد في تحسين الدورة الدموية ويخفف من التهيج والحكة، ويمكن استخدامه بشكل موضعي عن طريق وضع معجون الزنجبيل المخفف بالماء على المناطق المتهيجة.

نصحت استشاري الأمراض الجلدية أنه هذه العلاجات الطبيعية هي آمنة وفعالة في تقليل أعراض حساسية الجلد والحكة، لكن يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من المكونات قبل استخدامها، وحال استمرار الأعراض أو تزايدت حدتها، يجب استشارة الطبيب المختص.