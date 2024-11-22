أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتر حساس.. صبا مبارك تتعرض للظلم بسبب مؤامرة

تتصاعد أحداث التوتر وتزداد الإثارة، مع أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل وتر حساس، بطولة الفنانة صبا مبارك، عندما تجد نفسها محاصرة من الجميع بعد اتهامها ظلما بأنها السبب وراء وفاة ابن خالتها، زوجها السابق، بعد المكيدة التي دبرتها لها ابنة خالتها كاميليا، التي تتآمر ضدها، ويُعرض المسلسل على قنوات ON، وON Drama، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 مسلسل وتر حساس

وتوالت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل وتر حساس، بمفاجأة سلمى، وتجسدها صبا مبارك، أن أفراد عائلتها في انتظارها، ويشنون عليها حملة هجوم عنيفة، متهمين إياها بقتل حسن ابن خالتها، زوجها السابق، بعد أن أخبرتهم كاميليا وتجسدها إنجي المقدم أن حسن قد أصابته سكتة قلبية، بعد علمه بخيانة سلمى له، فتشعر «الأخيرة» بالعجز عن الدفاع عن نفسها، لتعبر عن الظلم الذي وقع عليها بالبكاء الشديد.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس» من بطولة صبا مبارك، وإنجي المقدم، وهاجر عفيفي، ومحمد علاء، ومحمد العمروسي، وهيدي كرم، ولطيفة فهمي، وتميم عبده، وأحمد طارق نور، ومحمد على رزق، وآخرين، من تأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وإخراج وائل فرج.