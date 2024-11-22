محافظ المنوفية: تطوير ورفع كفاءة قطاع الطرق بتكلفة 350 مليون جنيه

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والكباري، خلال الفترة الماضية، في عدد من المدن، ضمن اهتمام الحكومة المصرية بتحسين البنية التحتية، لا سيما قطاع الطرق لتحقيق التنمية المستدامة، وتوافقا مع رؤية مصر 2030.

تطوير ورفع كفاءة الطرق

وأضاف «أبو ليمون» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير ورفع كفاءة الطريق المزدوج «قويسنا - شبين الكوم» الحيوي تكلف 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعي «بركة السبع - بنها» اتجاه القاهرة، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى إنشاء كوبري أعلى مزلقان قويسنا بتكلفة 140 مليون جنيه، والذي افتتح خلال الأشهور القليلة الماضية؛ إذ يبلغ طول الكوبري 980م، بعدد 2 حارة مرورية في اتجاه واحد، ويهدف إلى حل الاختناقات المرورية والتكدس ومنع الحوادث، وزيادة معدلات السلامة والأمان في مدينة قويسنا، والقرى المجاورة لها.