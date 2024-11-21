محافظ المنوفية: تطوير محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا بتكلفة 130 مليون جنيه

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا الفرعية خلف الجامعة الأهلية وذلك ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي، بجملة إستثمارات بلغت 130 مليون جنيه لخدمة 126 مليون مواطن، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة السبع.

محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا

و تفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا الفرعية واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز من تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات إيجيكو، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بإجمالي 10 كيلومترات بنسبة 96%، وكذا خط الطرد بإجمالي 1.2 بنسبة 100%،

رصف وتطوير الطرق والشوارع

وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بالشوارع المستهدفة ببركة السبع ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي، حيث جاري الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة وتركيب البلدورات لـ 4 شوارع بمحيط الكنيسة بطول 500 أمتار، وجاري بدء وضع طبقة الأساس تمهيداً للأعمال الرصف وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالمنطقة بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق، أن جملة استثمارات قطاع الرصف في بركة السبع تجاوزت 21 مليون جنيه تضمنت رصف ورفع كفاءة منطقة بورسعيد الجهة الشرقية، شارع بلال ومرسال بتفرعاته، شارع جمال الدين السبعاوي وحتي سليمان خضر.

المحافظ يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية للموقف والسوق النموذجي

وخلال الجولة تفقد المحافظ مستجدات الأعمال الإنشائية للموقف والسوق النموذجي للوقوف علي حجم التنفيذ ونسب الأعمال وتقديم الدعم اللازم لدخولهم الخدمة في أسرع وقت، واستمع الي شرح تفصيلي عن الموقف الحالي للأعمال المشروع، حيث جاري استكيلومتراال الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري والموقف النموذجي الجديد بمدينة بركة السبع علي مساحة تقارب 2000 مترمربع.