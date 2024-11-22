الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة ياسمين عبدالعزيز

بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها الرمضاني 2025 «وتقابل حبيب»، فى الساعات الماضية، استعدادًا لخوض السباق الرمضاني خاصة بعد غيابها العام الماضي، والذى تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وهو من إخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

ياسمين عبدالعزيز تعلن انطلاق تصوير مسلسل وتقابل حبيب

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل وتقابل حبيب، استعدادا للماراثون الرمضاني 2025، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتى شهدت تورتة انطلاق التصوير، وضمت عدد كبير من صناع العمل، وعلقت عليها قائلة: «بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل و تقابل حبيب رمضان 2025»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير فى التعليقات متمنين لها النجاح المعتاد لها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025

ويشارك فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب، عدد كبير من الفنانين وفي مقدمتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، نيكول سابا، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.