مخلوق بحري كثيف الشعر يظهر على شواطئ دولة أوروبية.. ما هو فأر البحر؟

التقط خبراء الحفاظ على البيئة، صورا لمخلوق غريب يعيش عادة في قاع المحيط، ويسمى «فأر البحر»، خلال تحركه ببطء على طول الرمال، بشاطئ محمية راي هاربور في مقاطعة ساسكس البريطانية، إذ أثار حيرة الموجودين على الشاطئ، وفقا لصحيفة ديلي ستار.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا المخلوق الفروي الذي يسمى فأر البحر، عبارة عن دودة بحرية ضخمة، يبلغ طولها حوالي 15 سم ونادرًا ما تظهر، ويمكن للعواصف أن تجرفها في الشتاء، وتم العثور عليها في محمية راي هاربور الطبيعية وأعيدت إلى البحر.

مواصفات فأر البحر

وبالنسبة لمواصفات فأر البحر، يمكن أن يصل طولها إلى 30 سم، وفي العموم يتراوح طولها بين 7 و15 سم، وغالبًا ما تعطي شعيراتها مظهرًا لامعًا باللون الأزرق والأخضر والذهبي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر مخلوق غريب آخر على أحد الشواطئ في أسترليا بعد أن جرفته الأمواج، وبدا الحيوان وكأنه نصف سمكة قرش ونصف سمكة أخرى وكان ملطخًا باللون الأحمر بالكامل.

سمكة غريبة أخرى تظهر في أستراليا

وظهرت السمكة الغريبة على الساحل الغربي لأستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ صُدم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والسكان المحليون على حد سواء من المشهد الغريب، وكان للسمكة زعانف وجسم قرش، ولكن الرأس المسطح والفم كان مختلفًا.

أحد المسئولين في الجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية، ويدعى ليو جويدا، قال إنه تم تحديد النوع على أنه سمكة «إسفينية الأنف» أو سمكة القيثارة ذات البقع البيضاء، خاصة وأن أستراليا هي قارب النجاة لهذا النوع من الأسماك.