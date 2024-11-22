«البحوث الإسلامية» تختتم فعاليات قوافلها الأسبوعية الدعوية في 5 محافظات

اختتم مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الجمعة، القوافل التوعوية الأسبوعية التي أطلقها إلى شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح، وبلطيم، والواحات البحرية بمحافظة الجيزة؛ واستمرت فعاليتها لمدة أسبوع، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية.

اختتام القوافل التوعوية الأسبوعية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن القوافل الأسبوعية التي يطلقها المجمع تستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن انحرافات الفكر المتطرف.

وأوضح الأمين العام، أن القوافل التي تضم وعاظ وواعظات من مناطق وعظ متنوعة، تركز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

الإعلام الديني

وقال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمدارس والمعاهد والجامعات والمصالح الحكومية.