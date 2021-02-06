«التنسيقية» تشارك في فعاليات اليوم الثاني من دورة «دور الإعلام الديني»

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات اليوم الثاني من دورة «الإعلام الديني وتحديات معاصرة»، لليوم الثاني على التوالي، وهي الدورة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ.

الثقة في الرئيس السيسي

وقالت التنسيقية، في بيانها، منذ قليل، إن الوفد حضر اليوم الندوة التي تحدث فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول دور الإعلام في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع لا سيما المتعلقة بالأمور الدينية والمفاهيم المغلوطة، حيث أكد أن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية لو مرت به أي دولة من الدول العظمي فستنهار.

وقال كرم جبر، إن المصريين يثقون أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال 6 سنوات فقط ما لم يحققه أي رئيس من قبل، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات في كل المجالات.

وأضاف جبر، أن القوات المسلحة طوق النجاة للوطن في كل الأوقات، وامتصت كل الضربات نيابة عن الشعب.

وفد التنسيقية

ويشارك في وفد التنسيقية كل من النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمود بدر عضو مجلس النواب والأساتذة أعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحي وأحمد مجدي.

يذكر أن دورة «الإعلام الديني وتحديات معاصرة» والموجهة للواعظين والدعاة وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني تقام بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وكان وفد التنسيقية، حرص مساء أمس، على زيارة متحف شرم الشيخ المجاور لمسجد السلام والذي تم إنشاؤه وافتتاحه في زمن قياسي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.