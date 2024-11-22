واقعة مذهلة لسمكة قرش ابتعلت هاتف غواص بإحدى الجزر الساحلية.. ماذا حدث؟

عن طريق الصدفة جرى تصوير واقعة مذهلة لسمكة قرش في قاع إحدى الجزر الساحلية، حينما التهمت هاتف أحد الغواصين اعتقادا منها أنه فريسة، ليكن ذلك بمثابة فرصة لرؤية ما يحدث داخل أمعاء سمكة القرش، في مشهد يمكن رؤيته لأول مرة، جرى تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.. فما القصة؟

فيديو وثقه كاميرا هاتف داخل سمكة قرش

واقعة فريدة شهدتها إحدى الجزر الساحلية بتايلاند، حينما ذهب أحد الغواصين إلى أسفل قاع الجزيرة، ومعه هاتفه المحمول، ليتفاجىء بسمكة قرش أمامه، والتي خطفت جهاز المحمول منه عن طريق الخطأ، ما أدى إلى توثيق مشهد مميز بواسطة كاميرا الهاتف.

ووثقت كاميرا الهاتف، اللقطات في أثناء عبور الهاتف الجهاز الهضمي للسمكة، حيث أظهر أنيابها وخياشميها الموجودة على طول الفم وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سقط الهاتف من فمها وبفضل مقاومته للماء، ظل يعمل بشكل طبيعي، ويوثق العديد من الصور والمناظر الطبيعية تحت الماء، وذلك بعد ما فشلت محاولتها في ابتلاعه، اعتقادًا منها أنه فريسة في البداية، ليتمكن من التقاط صور داخل فم سمكة القرش، التي أظهرت أسنانها بشكل واضح.

يذكر أن هذا النوع من السمك على وجه التحديد، يستخدم آلية معينة، تساعده على تحريك الماء عبر الخياشيم خاصة عندما تكون السمك في حالة سكون، والتي تساعدها بشكل ما على التنفس واستخراج الأكسجين الذي يساعدها على مواصلة الحركة تحت الماء، ليحظى الفيديو بإعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وجرى تداوله بشكل كبير خلال الساعات القلية الماضية.