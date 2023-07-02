باحث بمعهد علوم البحار يكشف حقيقة ظهور سمكة قرش في خليج السويس

قال الدكتور أمجد شعبان الباحث بمعهد علوم البحار بالسويس، والمتخصص في أسماك القرش، إن الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ظهور سمكة قرش في البحر الأحمر بمنطفة خليج السويس، عار تماماً عن الصحة، مؤكدا أن السمكة الموجودة بمقطع الفيديو تسمى «راي»، ولا يوجد منها أي خوف على الانسان إذ أنها لا تهاجمه أبدا.

السمكة في الفيديو المتداول ليست سمكة قرش

وأوضح الدكتور أمجد شعبان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السمكة في الفيديو المتداول ليست سمكة قرش، مشيرا إلى أن هناك 44 نوعا من القروش تتواجد في مياه البحار والمحيطات، معظمها لا تهاجم الإنسان، وتنتمي للعائلة الغضروفية.

أنواع سمك القرش الخطيرة

وذكر أن أنواع القروش التي تشكل خطورة أحياناً على الإنسان وتقوم بمهاجمته نتيجة دوافع سلوكية تصدر من الإنسان أو خاصة بالقرش نفسه، هي التيجر ويطلق عليه بالعربية اسم النمر، وكذلك يوجد القرش ماكو، وله أيضاً حادثة سابقة عندما هاجم رجلا، والقرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء.

وأكد الباحث بمعهد علوم البحار بالسويس، والمتخصص في دراسات سمك القرش، إن العديد من أسماك القرش تتواجد في مختلف البحار والمحيطات وليست جميعها لديها الدوافع للهجمات علي الإنسان سوي ثلاثة أنواع فقط القروش التي أحيانا تهاجم الانسان هي: «التيجر، وماكو، والمحيطي، ذو الزعنفة البيضاء».

شيخ الصيادين أحجام القروش في خليج السويس صغيرة

فيما يقول عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس، في تصريح خاص لجريدة الوطن، إن القروش المتواجدة بكثرة في مياه خليج السويس، معظمها من الأحجام الصغيرة، التي يتراوح وزنها بين نصف كيلو إلى 3 كيلو جرامات، لافتاً إلى أن القروش تأتي لشباك الصيد خلف الأسماك التي تتغذى عليها فتقع في شباك الصيد ويتم في الغالب إعادتها للمياه مرة أخرى.

ويوضح شيخ الصيادين، أن تواجد أسماك القروش في خليج السويس، بداية من منطقة الزعفرانة، حتى المناطق المختلفة داخل خليج السوس والبحر الأحمر، تكون من الأحجام الصغيرة وغير المؤذية للإنسان، مشيراً إلى أن ما ظهر في مقطع فيديو متداول ليس قرشاَ وإنما هو سمك الراي ذو الزعانف.