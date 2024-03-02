بعد هجوم دولفين على قرش.. سر السلوك العدواني للدرافيل

مشهد لا يتعدى دقيقتين، يظهر خلاله دولفين يفترس سمكة قرش بيضاء ضخمة، وابتلع جزءًا منها، ما حيَّر العلماء، خاصة وأن الدلافين من الحيوانات المائية الأليفة، ويطلق عليها البعض صديقة الإنسان، لكن ما حدث خلال الفيديو عكس المتعارف عليه، ليبقى السؤال لماذا يصدر عن الدلافين سلوكيات عدوانية في بعض الأوقات؟

تتسم الدلافين بعدة ميزات، تمكنها من الدفاع عن نفسها، والتصدي لأسماك القرش المفترسة، إذ لديهم القدرة على الالتصاق ببعضها البعض في القرون، ويدافعون عن بعضهم البعض، وتمتلك الدلافين قدرة كبيرة على حماية صغارها، من هجوم أي سمكة القرش، بحسب موقع us.whales.

الدلافين قادرة على حماية الأفراد الضعفاء

الدلافين قادرة على حماية الأفراد الضعفاء في مجموعاتها وعائلاتها الممتدة، مثل الدلافين الصغيرة المصابة أو المريضة، وتستخدم خطمها كسلاح قوي لصدم أسماك القرش، مستهدفة بطونها الناعمة وخياشيمها لإحداث إصابات، وهو ما يفسر سلوكها العدواني للدلافين في بعض الأوقات.

الحيتان القاتلة أكبر الحيوانات المفترسة

تشكل أسماك القرش تهديدًا أقل، للأعضاء الأكبر في عائلة الدلافين بالواقع، إذ تعد الحيتان القاتلة أكبر الحيوانات المفترسة في المحيط، وتتغذى على أسماك القرش الصغيرة، وتعتبرها هدفًا لها، فالحيتان القاتلة تهاجم وتقتل أسماك القرش البيضاء، لتأكل أكبادها التي تعد مصدرًا غذائيًا عالي الطاقة.

يمكن رؤية الدلافين وهي تسبح باتجاه سمكة القرش

يمكن رؤية الدلافين وهي تسبح باتجاه سمكة القرش، قبل أن تحلق حولها، وفي بعض الأحيان تقترب منها بشكل لا يصدق، على الرغم من أنها لا تبدو مضطربة أو منزعجة من سلوك

تعيش الدلافين وأسماك القرش في المياه قبالة مقاطعة ويسترن كيب، ولكن عادة ما تتجنب بعضها البعض، ومعظم التفاعلات التي سجلها العلماء تتسم بالعدوانية.