طقس الإسكندرية.. أمطار ليلا وشبورة على الطرق لمدة 4 ساعات

يشهد طقس الإسكندرية ظهور الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة ليلاً، على أن يسود طقس غائم جزئياً نهاراً، مائل إلى البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وسجلت سرعة الرياح في الإسكندرية 26 كيلو متر في الساعة.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدًا

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس الإسكندرية غداً يشهد اضطرابات في حركة أمواج البحر المتوسط خلال الساعات القادمة. كما تتأثر الشبورة المائية على الطرق بداية من الساعة 4 فجراً حتى الساعة 8 صباحاً، لمدة 4 ساعات، وسجلت درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية 27 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 15 درجة.

اضطراب حركة الملاحة

وذكر بيان الأرصاد الجوية أن هناك اضطراباً في حركة الملاحة البحرية، حيث تنشط الرياح الشمالية على شواطئ البحر المتوسط، وتبلغ سرعة الرياح ما بين 65 إلى 80 كيلو متر في الساعة، ليصل ارتفاع الموج إلى 4-5 متر. كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر لتصل سرعتها إلى 60-70 كيلو متر في الساعة، ما يؤدي إلى تراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار.

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية

يُذكر أن محافظة الإسكندرية تعرضت خلال الأيام الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع موجة من الطقس السيء، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك بالتزامن مع تعرض المحافظة إلى نوة المكنسة.